Пашинян назвал проявлением агрессии действия военных Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Действия Вооруженных сил Азербайджана на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной линии являются прямой агрессией против суверенной территории Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выступая на заседании Совета безопасности страны, он обвинил Баку в продолжении агрессивных действий против государственности, суверенитета и независимости Армении.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

По мнению армянских экспертов, азербайджанская сторона усиливает давление на Ереван с целью прокладки так называемого Зангезурского коридора из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику через территорию Сюникской области Армении. Участок из города Сисиан в направлении Нахичевани является самым узким отрезком территории Армении.

12-13 мая 2021 года подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии. 12 июня Пашинян сообщил об обсуждении с Москвой вопроса о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

16 ноября глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян заявил, что, по неподтвержденным данным, около 15 военнослужащих погибли в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики.