Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе, сообщила во вторник пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

Со своей стороны в Баку сообщали об атаке армянскими военными азербайджанских боевых постов и возложили ответственность за обострение обстановки на Ереван.

По мнению армянских экспертов, азербайджанская сторона усиливает давление на Ереван с целью прокладки так называемого Зангезурского коридора из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику через территорию Сюникской области Армении.