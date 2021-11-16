В Армении заявили о 15 погибших армянских военных на границе с Азербайджаном

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Около 15 военнослужащих погибли в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики, заявил глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

"По неподтвержденным данным, погибли 15 военнослужащих ВС Армении", - сказал Агаджанян в эфире радиостанции "Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

Со своей стороны в Баку сообщали об атаке армянскими военными азербайджанских боевых постов и возложили ответственность за обострение обстановки на Ереван.

По мнению армянских экспертов, азербайджанская сторона усиливает давление на Ереван с целью прокладки так называемого Зангезурского коридора из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику через территорию Сюникской области Армении. Участок из города Сисиан в направлении Нахичевани является самым узким отрезком территории Армении.

Премьер Армении Пашинян исключил возможность прокладки транспортного коридора через территорию страны, однако выступил за разблокирование всех транспортных и экономических коммуникаций, существовавших в советские годы. По его словам, Армения не обсуждает и не будет обсуждать вопросы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе в логике коридоров.

12-13 мая 2021 года подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии. 12 июня Пашинян сообщил об обсуждении с Москвой вопроса о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.