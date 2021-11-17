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США призвали Армению и Азербайджан приложить усилия к снижению напряженности

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты выразили обеспокоенность обострением ситуации в районе границы между Арменией и Азербайджаном и призвали к усилиям, направленным на предотвращение эскалации напряженности.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о сегодняшних интенсивных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы настоятельно призываем обе стороны предпринять немедленные конкретные меры для снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации", - говорится в распространенном заявлении госдепартамента США.

В нем отмечается, что Вашингтон призвал стороны "к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех нерешенных вопросов, включая демаркацию границы".

Госдеп напомнил, что в заявлении сопредседателей Минской группы от 15 ноября подчеркивается необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования путем переговоров всех остающихся вопросов, связанных с Нагорно-Карабахским конфликтом или вытекающих из него.

Как накануне сообщило Минобороны РФ, Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в районе границы после телефонных переговоров, которые провел министр обороны России Сергей Шойгу.

"В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - говорится в сообщении военного ведомства.

США Армения Азербайджан

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