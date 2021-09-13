Торговая палата Афганистана попросила США разморозить заблокированные средства

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Торговая и инвестиционная палата Афганистана призвала США разблокировать замороженные средства после прихода к власти радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Как отмечается, это необходимо для того, чтобы избежать коллапса экономики в стране.

"Правительства приходят и уходят, но гражданские деньги не должны быть заморожены. Наше послание состоит в том, что кризис грядет в Афганистан. Зима не за горами", - заявил в понедельник глава палаты Шербаз Каминзада, которого цитирует телекомпания Ariana.

Она отмечает, что 18 августа США заморозили порядка $9,5 млрд, принадлежащих Центробанку Афганистана, и прекратили поставку наличных долларов в страну.

По данным Торговой палаты, по меньшей мере, $3 млрд из замороженных средств принадлежат частному сектору Афганистана.

"Мы готовы документально подтвердить, что эти деньги принадлежат членам нашей палаты", - сказал заместитель ее председателя Хан Алокозай.

При этом представители частного сектора предупредили, что страну ждет экономический коллапс и гуманитарный кризис, если деньги не будут разблокированы в ближайшее время, сообщает телекомпания.

В свою очередь федерация палат Афганистана заявила, что ни один банк в стране не может осуществлять международные денежные трансферы.

Талибы вошли в Кабул 15 августа и в начале сентября объявили о формировании нового правительства, которое до сих пор не получило международного признания.