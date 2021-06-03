Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что при необходимости в республике будет построена вторая атомная станция. Его цитирует "БелТА".

"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", - сказал он на встрече с руководителями энергетических ведомств.

"Атомная энергия - это (...) перспектива, высочайшие технологии", - добавил белорусский президент, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент полагает, что электроэнергия с БелАЭС будет востребована. "Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - отметил он.

Коллегия МЧС Белоруссии 2 июня решила внести дополнения в лицензию БелАЭС, дающие право на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

В мае завершился этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, который проходил с 22 декабря 2020 года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию был запланирован на первую половину 2021 года. Президент Владимир Путин заявил 28 мая, что запуск первого блока БелАЭС состоится в июне.

Физический пуск второго энергоблока ожидается осенью этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года.

После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии. С начала опытно-промышленной эксплуатации выработка электроэнергии на БелАЭС превысила 2,5 млрд кВт.ч.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".