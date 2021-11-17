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Телеведущая Кристина Асмаловская умерла от COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Актриса и телеведущая Кристина Асмаловская умерла в возрасте 41 года от коронавируса COVID-19.

Об этом в своем фейсбуке сообщила ее коллега по программе "АБВГДейка" Татьяна Черняева, которая уточнила, что умершая 16 ноября актриса не была привита от COVID-19.

"Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте... Ютуб надолго сохранит ее в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе", - написала Черняева.

Асмаловская - выпускница ГИТИСа, была мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам. Участвовала в передаче "Танцы со звездами" на "России 1" (ВГТРК) в паре с актером Маратом Башаровым в 2012 году. Испоняла роли в сериалах, в том числе "Моя прекрасная няня".

Кристина Асмаловская

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