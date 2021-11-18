Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек
Фото: Andre Coelho/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга выросло до 255 019 346, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 124 064 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

В миреВ Германии выявили рекордные 53 тыс. заразившихся COVID за суткиЧитать подробнее

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 420 114 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 767 433.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 478 517. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 464 623 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 21 977 661 заболевший, из них умер 611 851 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 659,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 362 человека, в Индии - 332, в Бразилии - 2 851.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

15
Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений
Хроника 09 января 2020 года – 18 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Несколько сотен афганцев с паспортами РФ вывезут сегодня в Россию

Россиянин, заявлявший о 20-летнем рабстве в Казахстане, уехал на родину

Что случилось этой ночью: четверг, 18 ноября

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин отказался от своих слов

Ракета Electron вывела на орбиту два американских спутника

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина"

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина"

Арабская коалиция нанесла удары по объектам йеменских повстанцев-хуситов

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });