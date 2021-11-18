Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга выросло до 255 019 346, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 124 064 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 420 114 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 767 433.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 478 517. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 464 623 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 21 977 661 заболевший, из них умер 611 851 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 659,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 362 человека, в Индии - 332, в Бразилии - 2 851.