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В Норвегии снова отложили снятие последних ковид-ограничений

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии отложило отмену последних ограничений, введенных из-за пандемии, до тех пор, пока не удастся привить от коронавируса всех желающих взрослых. Также в стране начнут прививать от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, объявила премьер-министр Эрна Сульберг. Об этом пишет The Local.

Эти решения приняты в связи с ростом заболеваемости среди детей. Раньше предполагалось, что последние ограничения будут отменены 12 сентября.

"Если мы продолжим открываться, мы создадим риск дальнейшего распространения инфекции", - сказала премьер и высказала мнение, что этого делать сейчас не стоит.

В правительстве пока пообещали только смягчить требования к COVID-free мероприятиям, на которые не пускают непривитых. С 4 сентября на такие мероприятия в помещениях разрешат собирать до 5000 человек вместо прежних 3000, а на улице - до 10 000 вместо прежних 7000.

При этом учреждениям разрешат проводить мероприятия только с 50-процентной заполняемостью. В школах сохраняется возможность при необходимости вводить режим социального дистанцирования и минимизировать контакты между разными классами.

Прививать детей с 12 до 15 лет будут одной дозой вакцины Pfizer и только с согласия родителей, добавила Сульберг.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Норвегия Эрна Сульберг коронавирус

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