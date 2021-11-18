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Тайвань на фоне разногласий с Пекином модернизировал 64 истребителя F-16

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Тайвань на фоне роста напряженности с Пекином вновь поставил в строй 64 истребителей F-16, которые с помощью США прошли модернизацию до наиболее современной версии – F-16V, сообщает в четверг издание The Hill.

На церемонии приема нового вооружения, прошедшей на авиабазе в уезде Цзяи на западе Тайваня, присутствовала глава тайванской администрации Цай Инвэнь.

"Это (модернизация истребителей - ИФ) демонстрирует неизменные обязательства в партнерстве Тайваня и США", - сказала она, также выразив надежду на то, что еще больше стран присоединятся к Тайваню "на этом фронте".

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The Hill отмечает, что всего Тайвань располагает 141 истребителем F-16, а процесс их переоснащения завершится к концу 2023 года. При этом F-16V – наиболее технологически продвинутая версия этого самолета – оснащена эффективным радаром, способным отслеживать одновременно свыше 20 целей, средствами радиоэлектронной борьбы, современным вооружением, системой GPS-навигации. Однако, уточняет The Hill, речь идет об истребителе четвертого поколения, уступающем таким истребителям пятого поколения как американские F-22 и F-35, российский Су-57 и китайский J-20. Ранее Тайвань планировал приобрести у США истребители пятого поколения, но в нынешних обстоятельствах счел наиболее разумным модернизировать F-16.

По данным издания, Тайвань располагает примерно 400 истребителями. Между тем, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имеет на вооружении порядка 1,6 тыс. истребителей, половина из которых сосредоточена на востоке и юге КНР ближе к Тайваню. Также НОАК имеет около 450 бомбардировщиков.

Обострение отношений

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели виртуальный саммит. В отчете о саммите говорилось, что американский лидер подтвердил приверженность своей администрации политике "одного Китая", в соответствии с которой США не признают Тайвань отдельным от материкового Китая государством. Позднее Байден заявил, что США не поощряют независимость Тайваня.

МИД КНР в свою очередь сообщал: в ходе этой онлайн-встречи Си Цзиньпин предупредил, что, если тайваньские власти будут продолжать провокационные действия, направленные на провозглашение независимости острова, то Пекин вынужден будет принять соответствующие решительные меры.

Тайвань Китай

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