Американский военный корабль вновь прошел через Тайваньский пролив

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ВМС США сообщили, что во вторник американский эсминец Milius с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke совершил проход через Тайваньский пролив.

В сообщении говорится, что это был "обычный транзит через Тайваньский пролив" в международных водах, осуществленный в соответствии с международным правом.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Военные Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где позволяет международное право", - подчеркнули в ВМС.

Проходы американских военных кораблей и кораблей других стран расцениваются Пекином как провокации, нарушающие территориальную целостность и суверенитет КНР. Китай последовательно заявляет против таких действий решительные протесты и подчеркивает, что они служат нагнетанию напряженности и подрыву мира и стабильности в этом районе мира.