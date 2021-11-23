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Американский военный корабль вновь прошел через Тайваньский пролив

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ВМС США сообщили, что во вторник американский эсминец Milius с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke совершил проход через Тайваньский пролив.

В сообщении говорится, что это был "обычный транзит через Тайваньский пролив" в международных водах, осуществленный в соответствии с международным правом.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Военные Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где позволяет международное право", - подчеркнули в ВМС.

Проходы американских военных кораблей и кораблей других стран расцениваются Пекином как провокации, нарушающие территориальную целостность и суверенитет КНР. Китай последовательно заявляет против таких действий решительные протесты и подчеркивает, что они служат нагнетанию напряженности и подрыву мира и стабильности в этом районе мира.

Китай США Тайваньский пролив Тайвань

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