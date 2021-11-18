Власти ФРГ договорились об общих правилах ужесточения ковид-ограничений

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - И.о. канцлера Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель страны договорились о единых принципах ужесточения санитарных требований в регионах, если ситуация с COVID-19 в регионах будет достигать определенных показателей. Речь идет о показателях нагрузки клиник.

Если клиники будут нагружены пациентами с коронавирусной инфекцией до уровня 3, меры будут ужесточены, мероприятия и все магазины, кроме продуктовых, смогут посещать люди только с прививками или те, кто уже переболел коронавирусом.

Если занятость стационаров составит 6, то регионы будут требовать дополнительно к сертификату о вакцинации или справке о перенесенном коронавирусе негативный тест.

При достижения уровня 9 власти регионов смогут принимать дополнительные меры для подавления пандемии.

Сейчас в целом по стране уровень заполненности ковид-больниц составляет 5,3. Ниже показателя 3 находятся только четыре региона - Гамбург, Нижняя Саксония, Саар и Шлезвиг-Гольштейн. В Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Баварии заполняемость коек составляет уже 8,65 пункта.

"Ситуация сейчас очень драматичная. Нужно действовать быстро и последовательно", - заявила Меркель по итогам совещания.

Кроме того, 18 ноября постоянная прививочная комиссия ФРГ Stiko рекомендовала всем гражданам старше 18 лет делать так называемые бустерные прививки.

В четверг Институт Роберта Коха сообщил о суточном приросте в 65 371 новый случай COVID-19, это на 12 500 больше, чем днем ранее. За неделю средний показатель заболеваемости составил 337 случаев на 100 тысяч человек против 249 случаев на прошлой неделе.

В этот же день бундестаг одобрил законопроект о ряде ковид-ограничений по доступу граждан на работу и в общественный транспорт и по обязательной вакцинации посетителей и персонала домов престарелых.