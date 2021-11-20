Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Австралии прошли связанные с COVID-19 антиправительственные протесты

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек вышли в субботу на улицы австралийских городов Мельбурн, Сидней, Брисбен, Перт и Аделаида на акции протеста против правительственной политики в сфере борьбы с COVID-19, сообщает издание The Guardian.

Больше всего протестующих собрались в Мельбурне - столице штата Виктория. Демонстранты шли от здания законодательного собрания штата, несли австралийские флаги и плакаты с лозунгами против вакцинации, локдаунов и политики премьера штата Дэниэла Эндрюса.

The Guardian уточняет, что протесты идут на фоне появления правительственного законопроекта, который расширил бы права премьера при объявлении режима чрезвычайной ситуации и режима эпидемии, а также права министра здравоохранения при принятии решений в сфере общественного здравоохранения. Эндрюс пытается добиться одобрения закона до истечения срока режима ЧС 15 декабря. Если закон не примут, отмечает The Guardian, правительство штата не будет иметь юридических полномочий издавать и проводить в жизнь предписания для контроля над пандемией COVID-19.

В миреАвстралия частично открыла границы для возвращения и выезда своих граждан за рубежЧитать подробнее

Газета отмечет, что на этой неделе недовольные оккупировали подходы к зданию парламента Виктории и протестовали против готовящихся законов. В понедельник толпа совершила инсценировку казни Эндрюса, выстроив виселицу; премьера изображала надувная кукла.

В субботу несколько тысяч демонстрантов также прошли через центральный деловой район Сиднея.

Демонстрации состоялись и в столице штате Квинсленд - Брисбене. Ранее депутат местного парламента Бриттани Лауга сообщала полиции о поступавших в ее адрес и в адрес других парламентариев угрозах. Она утверждала, что угрозы физической расправы звучали и в адрес местных врачей.

The Guardian напоминает, что антиправительственные протесты начались в штате Виктория еще в прошлом году, когда объектом критики были локдауны. В июле причиной недовольства объявлялись требования вакцинироваться против коронавируса, а в сентябре протесты подогрели недовольные работники строительной отрасли штата, деятельность которой останавливали на две недели.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

17
В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-1918 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19
Австралия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Водители блокировали трассу в США, собирая выпавшие из фургона деньги

Водители блокировали трассу в США, собирая выпавшие из фургона деньги

Ракета компании Astra стартовала на орбиту с аппаратом Космических сил США

Что случилось этой ночью: суббота, 20 ноября

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Сенатор США предложил ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

В МИД РФ заявили, что Россия готова участвовать в экономических проектах в Афганистане

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства

Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе

Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });