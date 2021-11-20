В Австралии прошли связанные с COVID-19 антиправительственные протесты

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек вышли в субботу на улицы австралийских городов Мельбурн, Сидней, Брисбен, Перт и Аделаида на акции протеста против правительственной политики в сфере борьбы с COVID-19, сообщает издание The Guardian.

Больше всего протестующих собрались в Мельбурне - столице штата Виктория. Демонстранты шли от здания законодательного собрания штата, несли австралийские флаги и плакаты с лозунгами против вакцинации, локдаунов и политики премьера штата Дэниэла Эндрюса.

The Guardian уточняет, что протесты идут на фоне появления правительственного законопроекта, который расширил бы права премьера при объявлении режима чрезвычайной ситуации и режима эпидемии, а также права министра здравоохранения при принятии решений в сфере общественного здравоохранения. Эндрюс пытается добиться одобрения закона до истечения срока режима ЧС 15 декабря. Если закон не примут, отмечает The Guardian, правительство штата не будет иметь юридических полномочий издавать и проводить в жизнь предписания для контроля над пандемией COVID-19.

Газета отмечет, что на этой неделе недовольные оккупировали подходы к зданию парламента Виктории и протестовали против готовящихся законов. В понедельник толпа совершила инсценировку казни Эндрюса, выстроив виселицу; премьера изображала надувная кукла.

В субботу несколько тысяч демонстрантов также прошли через центральный деловой район Сиднея.

Демонстрации состоялись и в столице штате Квинсленд - Брисбене. Ранее депутат местного парламента Бриттани Лауга сообщала полиции о поступавших в ее адрес и в адрес других парламентариев угрозах. Она утверждала, что угрозы физической расправы звучали и в адрес местных врачей.

The Guardian напоминает, что антиправительственные протесты начались в штате Виктория еще в прошлом году, когда объектом критики были локдауны. В июле причиной недовольства объявлялись требования вакцинироваться против коронавируса, а в сентябре протесты подогрели недовольные работники строительной отрасли штата, деятельность которой останавливали на две недели.