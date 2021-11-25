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Британский производитель медицинской марихуаны Equinox планирует листинг на AIM

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Британский производитель медицинской марихуаны Equinox International Holdings PLC планирует провести IPO на AIM, площадке для небольших растущих компаний Лондонской фондовой биржи (LSE).

Equinox рассчитывает привлечь 10 млн фунтов стерлингов ($13,34 млн), которые планирует направить на развитие бизнеса, в том числе увеличение производственных мощностей, а также исследования и разработки.

В сообщении компании отмечается, что в настоящее время Великобритания импортирует 100% используемой в стране медицинской марихуаны. При этом, по оценкам компании, объем этого рынка в Британии достигнет 7,5 млрд фунтов к 2028 году.

Equinox является одной из немногих компаний, получивших лицензию британских властей на выращивание марихуаны для медицинских целей на специально выделенном для этих целей участке.

Главой компании является Майкл Эбботт, сооснователь Columbia Care Inc., одного из крупнейших производителей медицинских препаратов на основе каннабиса.

Equinox Великобритания

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