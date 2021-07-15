Музыкант Шнуров стал владельцем 5% в производителе технической конопли

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Компания "Смарт Хемп", занимающаяся возрождением производства в России продукции из технической конопли, получила известного широкой общественности инвестора: миноритарной долей в ООО теперь владеет музыкант Сергей Шнуров.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", по 2,5% долей в "Смарт Хемпе" Шнурову уступили Максим Уваров и Сергей Пупко, до последнего времени владевшие компанией на паритетных началах. Теперь у Уварова и Пупко по 47,5%, у Шнурова - 5% в ООО "Смарт Хемп".

В прошлом году "Смарт хемп" объявила о планах строительства в Ивановской области завода по переработке пеньковолокна. Завод будет модульного типа, завершение строительства намечено на третий квартал 2021 года, объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей, сообщал тогда Минсельхоз РФ. Посевы технической конопли расположены в двух районах области, их общая площадь составляет 1,25 тыс. га. В 2021 году "Смарт хемп" планировал увеличить посевы для собственной переработки до 5 тыс. га.

Уваров, занимающий пост гендиректора "Смарт хемпа", отмечал тогда, что сферы использования конопли как сырья чрезвычайно широки, а наиболее перспективно применение в текстильной отрасли, изготовлении стройматериалов, пищевой промышленности. Проект также имеет хорошие экспортные перспективы: речь, в первую очередь, о поставках волокна и продуктов переработки в Европу, говорил Уваров.

У "Смарт хемпа" есть розничный бренд: компании принадлежат права на товарный знак "Дом конопли". Это, как пишет сам "Дом конопли" на своем сайте, "первый в России шоу-рум продукции из технической конопли", расположенный на Никитском бульваре в Москве.

Уваров ранее работал в сфере здравоохранения, а выращиванием технической конопли занялся в 2017 году (первое время он был единственным учредителем ООО, а в 2019 году 50% получил предприниматель, глава петербургского отделения движения "Россия православная" Пупко). В интервью агентству Reuters в марте этого года Уваров сообщил о перспективах IPO "Смарт хемпа", подготовкой к которому компания может заняться с 2022 года. По его словам, у компании есть предварительные договоренности о поставках продукции в Китай, также "Смарт хемп" рассчитывает на сбыт в Европе.