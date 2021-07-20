В Великобританию за сутки перебралось рекордное число нелегалов

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рекордное число нелегалов - свыше 430 человек - пересекли за минувшие сутки Ла-Манш в расчете на то, чтобы обосноваться в Великобритании, сообщает во вторник телеканал Sky News.

Телеканал отмечает, что сами нелегалы заявляют, что покинули север либо Франции, либо Бельгии. Они использовали легкие лодки, чтобы пересечь Ла-Манш. В Великобритании их заметили на побережье графства Кент.

Sky News напоминает, что в прежний раз "рекорд" был поставлен в сентябре прошлого года, тогда за сутки в Великобританию перебрались 416 нелегалов.