Что случилось этой ночью: суббота, 27 ноября

Новый штамм коронавируса "Омикрон", увольнение главы Прокопьевска, внесение авиакомпании "Скол" в черный список ЕС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон" и сообщила, что у данного штамма существует 32 мутации. По словам вирусологов, "это серьезная проблема". В организации также заявили, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать новый штамм.

- Главу Прокопьевска уволили за банкет во время траура по погибшим на шахте в Кузбассе. Вячеслав Старченко вступил в должность в четверг. В пятницу он был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

- WSJ сообщила, что США изучают меры по противостоянию действиям РФ в отношении Украины. Одним из вариантов действий, пишет издание, является сокращение числа военных учений в Европе для снижения риска конфронтации с Россией.

- ЕC внес в черный список российскую авиакомпанию "Скол". Отмечается, что такое решение принято из-за опасений, что она "не сможет соответствовать международным стандартам безопасности". "Скол" является первой российской авиакомпанией, для которой будет закрыто небо Евросоюза.

- Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе трехсторонней встречи все экономические вопросы были согласованы, оставшиеся разногласия не носят принципиального характера.