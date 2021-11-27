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ЕC внес в черный список российскую авиакомпанию "Скол"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз включил в свой черный список российскую авиакомпанию "Скол", сообщается на официальном сайте ЕС.

Авиакомпания не сможет летать в страны Евросоюза. Отмечается, что такое решение принято из-за опасений, что она "не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности".

"Скол" является первой российской авиакомпанией, внесенной в "черный список" Евросоюза, который состоит из 97 авиаперевозчиков.

Это решение основано на единодушном мнении экспертов по авиационной безопасности из государств-членов ЕС, которые встретились 9-11 ноября 2021 в формате видеоконференции. Оценка, как сообщается на сайте, проводилась в соответствии с международными стандартами безопасности, и в частности стандартами, принятыми Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

ЕС Россия Скол

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