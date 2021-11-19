Кремль отметил важность продолжения переговоров ЕС с Лукашенко о судьбе мигрантов

Путин и Лукашенко обсудили по телефону агрессивность польских пограничников, сказал Песков

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пути выхода из миграционного кризиса на белорусско-польской границе пока не найдены, для решения этой проблемы недостаточно диалога Москвы и Минска, необходимо продолжение переговоров руководства Евросоюза с властями Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко в последнем телефонном разговоре в пятницу "выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении беженцев, мигрантов".

"Конечно, для нахождения решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС", - добавил пресс-секретарь российского президента.

О телефонном разговоре двух президентов ранее сообщили телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, и пресс-служба Кремля. В Кремле уточнили, что президенты обсудили кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, Лукашенко рассказал о мерах Минска по деэскалации кризиса и по оказанию гуманитарной помощи мигрантам и о новом телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", - говорится в сообщении Кремля.

Предыдущий разговор двух президентов состоялся 16 ноября. С Меркель Лукашенко за последние дни беседовал дважды после долгого перерыва. До этого канцлер звонила Путину.

После второго разговора с Меркель пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что они договорились, что власти Белоруссии попытаются вернуть на родину около 5000 мигрантов из примерно 7000, осевших в стране, а Евросоюз создаст гуманитарный коридор и примет еще 2000. Вечером глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал информацию о готовности ФРГ принять 2000 иностранцев неверной, ему об этом сказала Меркель. Утром 19 ноября президент Литвы Гитанас Науседа также назвал "мнимыми" озвученные Минском договоренности о разделении ответственности между ЕС и Белоруссией в заботе о мигрантах.

Днем 18 ноября из Минска в Ирак отправился самолет с первой группой несостоявшихся беженцев. Вечером того же дня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что всех мигрантов из-за ухудшения погоды перевели из стихийного лагеря у самой границы с Польшей в транспортно-логистический центр. При этом СК Белоруссии расследует уголовное дело о жестоких действиях польских силовиков в отношении мигрантов, пытавшихся пересечь границу, и нашел уже 65 пострадавших.

19 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил телеканалу LRT, что переговоры западных лидеров с главой Белоруссии Александром Лукашенко неизбежны для разрешения миграционного кризиса у восточной границы Евросоюза.

"Решать гуманитарную проблему с Лукашенко - вероятно. Я позволю себе провести аналогию с угонщиком самолета - идет ли речь о том, чтобы позволить угонщикам перестрелять находящихся в самолете пассажиров? Значит, нам нужно говорить, потому что есть проблема, которую создал сам Лукашенко. Но без участия Лукашенко ее решить практически невозможно или крайне сложно", - рассудил он и добавил, что санкции в отношении Минска сохранятся и "ни о каком признании Лукашенко президентом Беларуси речи быть не может".

"Целью Меркель было обсудить проблему, гуманитарную трагедию - иначе я и не могу назвать то, что происходит на границах Польши и Литвы, и попытаться решить эту проблему с господином Лукашенко. Потому что без его участия было бы очень сложно посадить этих людей на борт и отправить их в страну происхождения", - сказал Науседа.

Он считает, что Меркель говорила с Лукашенко как с "господином Лукашенко, а не как с президентом, поскольку он таковым не является и не может им быть", и это не может рассматриваться как признание его руководителем Белоруссии.