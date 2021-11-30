В Норвегии рекомендовали носить маски и перевести сотрудников на "удаленку"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Норвегия планирует с 1 декабря ввести ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения нового штамма COVID-19 "омикрон", передают во вторник норвежские СМИ со ссылкой на заявление премьера Йонаса Гара Стёре.

По словам Стёре, выступавшего перед парламентом страны, правительство вводит рекомендацию на национальном уровне использовать маски в общественном транспорте, в такси, в магазинах и торговых центрах, где невозможно соблюдать дистанцию.

Также оно рекомендует регулярно проводить ПЦР-тесты среди школьников в тех городах и населенных пунктах, где растет уровень заражений и где наблюдается высокая загруженность служб здравоохранения.

Кроме того, правительство призывает муниципалитеты рассмотреть возможность перевода большего количества работников в режим удаленной работы в тех случаях, когда это возможно.

Стёре подчеркнул, что правительство не считает эти меры радикальными. Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы вирус никуда не исчезнет, и потому нужно адаптироваться к создавшейся ситуации. "Мы должны с этим жить и держать ситуацию под контролем", - сказал он.

Возможность локдауна в Норвегии не рассматривается, отмечают СМИ. Стёре не сказал это прямо, но дал понять, что министры считают эту меру чрезмерной. По его словам, локдаун в прошлом слишком дорого обошелся и с точки зрения экономики, и с точки зрения ментального здоровья людей.

Норвегия отменила действовавшие ранее ограничения в сентябре, когда число заражений в стране сильно снизилось. Однако в связи с распространением в мире нового штамма "омикрон" правительство приняло решение о новых мерах.