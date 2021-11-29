"Омикрон" выявлен в Испании

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Микробиологическое подразделение больницы "Грегорио Мараньон" в Мадриде сообщило о выявлении первого случая заражения новым "южноафриканским" штаммом коронавируса "омикрон", сообщает El Pais.

Ранее этот штамм был выявлен в Израиле, Марокко, Японии, а также в некоторых странах Азии и Европы, включая Португалию.

По данным El Pais, Испания будет требовать отрицательного теста на коронавирус ото всех прибывающих из стран высокого риска, в частности из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини (Свазиленда) и ЮАР - тест должен быть сделан за 72 часа до въезда в Испанию вне зависимости от того, вакцинированы ли они. Этим людям по прибытии в Испанию также придется уйти на карантин на 10-дневный срок.