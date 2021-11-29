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Два случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон" выявлены в Канаде

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Два случая заболевания новым штаммом COVID-19 "омикрон" выявлены в столице Канады Оттаве, сообщило правительство провинции Онтарио.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

"Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая заболевания вариантом COVID-19 "омикрон" в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у лиц, недавно въехавших из Нигерии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что департамент общественного здравоохранения Оттавы занимается отслеживанием контактных лиц, сами пациенты находятся в изоляции.

Это первые случаи варианта COVID-19 "омикрон", подтвержденные в Канаде. В пятницу страна ввела ограничения на поездки для иностранных граждан, побывавших в южноафриканских государствах в течение последних двух недель.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.

Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Канада коронавирус

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