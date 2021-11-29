Байден призвал не паниковать из-за "омикрон"-штамма COVID-19

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что по поводу нового варианта "Омикрона" паниковать не надо, но стоит побеспокоиться.

"У нас есть лучшая вакцина в мире, лучшее лекарство, лучшие ученые, и с каждым днем у нас все больше информации. Мы будем бороться с этим вариантом научными и изученными методами и скоростью, а не хаосом и путаницей", - сказал в понедельник Байден.

Кроме того, президент призвал всех, кто старше 18 лет и кто привился полностью до начала июня, вакцинироваться бустерной дозой. Следует начинать вакцинироваться и детям старше пяти лет, отметил он.

Байден добавил, что ограничительные меры не будут нужны, если люди вакцинированы и носят маски.