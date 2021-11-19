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В Афганистане убит похищенный два месяца назад известный врач

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Мазари-Шарифе нашли мертвым известного психотерапевта и невролога Надера Алеми, сообщило Tolo News. Два месяца назад он был похищен неизвестными.

Об обнаружении тела Алеми его родственникам сообщили представители спецслужб.

Агентство Khaama Press, ссылаясь на главврача центральной городской больницы Гусуддина Гори, сообщило, что Алеми убили похитители.

Захватившее в августе 2021 года Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало ситуацию.

Ранее западные СМИ отмечали, что Алеми стал первым афганским психиатром, предложившим свою профессиональную помощь талибам еще в 1990-х годах. В 2014 году он говорил ВВС, что относился к ним так же, как и к любым другим пациентам, хотя понимал их роль в истории страны. Он предполагал, что талибы решили ему доверять, поскольку он говорил с ними на их родном пушту.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Надер Алеми Мазари-Шариф Талибан Афганистан

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