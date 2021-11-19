В Афганистане убит похищенный два месяца назад известный врач

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Мазари-Шарифе нашли мертвым известного психотерапевта и невролога Надера Алеми, сообщило Tolo News. Два месяца назад он был похищен неизвестными.

Об обнаружении тела Алеми его родственникам сообщили представители спецслужб.

Агентство Khaama Press, ссылаясь на главврача центральной городской больницы Гусуддина Гори, сообщило, что Алеми убили похитители.

Захватившее в августе 2021 года Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало ситуацию.

Ранее западные СМИ отмечали, что Алеми стал первым афганским психиатром, предложившим свою профессиональную помощь талибам еще в 1990-х годах. В 2014 году он говорил ВВС, что относился к ним так же, как и к любым другим пациентам, хотя понимал их роль в истории страны. Он предполагал, что талибы решили ему доверять, поскольку он говорил с ними на их родном пушту.