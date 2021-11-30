Глава ЕК обсудила с премьером Ирака вывоз иракских граждан из Белоруссии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими во вторник обсудили по телефону ситуацию вокруг возвращения граждан Ирака на родину из Белоруссии.

"Мы тесно сотрудничаем по вопросу о вывозных рейсах, чтобы обеспечить безопасное возвращение иракских граждан, застрявших в Белоруссии", - сообщила она во вторник в твиттере.

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии, страны Запада обвиняют в этом власти в Минске.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.