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Из Минска 4 декабря планируется вывезти в Ирак более 400 беженцев

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - 419 мигрантов планируется вывезти в субботу из Белоруссии в Ирак, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

По ее данным, на вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск - Эрбиль зарегистрировано 415 взрослых и четыре ребенка до двух лет.

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Сообщается, что около трех часов дня Boeing 747-400 Iraqi Airways приземлился в Национальном аэропорту. Вылет запланирован на 15:45.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч нелегалов, преимущественно из Ирака.

В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Ирак

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