В Европе поблагодарили Ирак за его действия в ситуации с мигрантами на границе ЕС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Брюссель благодарен Ираку за его немедленную реакцию и действия для решения кризиса с мигрантами-выходцами из этой страны, которые пытались добраться до Евросоюза через Белоруссию, заявила в воскресенье председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я хочу поблагодарить Ирак... Ирак немедленно отреагировал, а сейчас занимается репатриацией граждан обратно в страну", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе, куда прибыла с визитом вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что 75% "попавших в ловушку" между границей Белоруссии и ЕС граждан были выходцами из Ирака.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию Евросоюза.

Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.