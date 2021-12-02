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Глава госдепа США заявил, что Россия постоянно мешает работе ОБСЕ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия систематически создает препятствия для работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил в четверг глава госдепа США Энтони Блинкен.

"Россия продолжает нарушать принципы, согласованные в свое время в Хельсинки. Она постоянно мешает работе этой организации", - заявил он, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Швеции.

По словам Блинкена, среди прочего, Россия "несет ответственность за то, что каждый день члены мониторинговой группы ОБСЕ сталкиваются с опасностью на Украине".

Также он обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму.

США Госдеп Энтони Блинкен ОБСЕ Россия

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