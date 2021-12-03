Трюдо и Зеленский обсудили "дестабилизирующую деятельность России"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на границе Украины и России, сообщает пресс-служба правительства Канады.

"Премьер-министр Трюдо и президент Зеленский обсудили текущее наращивание российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее, а также продолжающуюся агрессию и дестабилизирующую деятельность России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трюдо заявил о "настоятельной необходимости для России деэскалации ситуации и подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины". Премьер-министр Канады подчеркнул, что между партнерами Украины ведется координация, чтобы быть едиными перед лицом "российских провокаций".

Кроме того, Трюдо и Зеленский обсудили ситуацию со сбитым 8 января 2020 года под Тегераном самолетом "Международных авиалиний Украины" (МАУ) и ситуацию с COVID-19 в двух странах, а также обменялись мнениями о путях повышения показателей вакцинации и эффективного противодействия дезинформации о вакцинах.

Ранее Вашингтон заявлял о концентрации российских войск у границы с Украиной. В Кремле 23 ноября заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, но выразили озабоченность по поводу провокаций со стороны украинских вооруженных сил и подготовки Киевом возможного силового решения проблемы Донбасса.