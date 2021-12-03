Что случилось этой ночью: пятница, 3 декабря

Заявление главы РФПИ о задержке одобрения "Спутника V" со стороны ВОЗ и приостановка отгрузки удобрений из РФ на экспорт

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии. По словам Кирилла Дмитриева, эффективность "Спутника V" доказана на основе реальных данных со всего мира, поэтому для признания российской вакцины со стороны ВОЗ остаются "небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер".

- МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтёров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается. Ранее сообщалось, что, по данным на 2 декабря, количество поднятых из шахты тел погибших достигло 22.

- Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря. Источники "Интерфакса" объясняют это тем, что экспортеры не могут получить лицензии от Минпромторга.

- Полицейские со стрельбой задержали 16-летнего водителя под Волгоградом. В городе Волжский подросток, уходя от погони, совершал опасные маневры. После столкновения со служебным автомобилем водитель попытался бежать, но был задержан. На него завели уголовное дело о применении насилия по отношению к полицейским.

- Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл шведа Микаэля Имера во второй встрече четвертьфинального матча. Она завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева.