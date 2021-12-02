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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря

Источники "Интерфакса" объясняют это тем, что экспортеры не могут получить лицензии от Минпромторга

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Отгрузки российских удобрений на экспорт приостановлены с 1 декабря из-за отсутствия лицензий Минпромторга, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Отгрузки остановлены, декларации аннулированы. Те, кто не успел оформить грузы до 1 декабря, не могут отправить суда", - сказал один из собеседников агентства в портовой отрасли. Ситуация вызвана тем, что экспортеры пока не получили от Минпромторга лицензии на экспорт, объяснил он.

"Суда стоят на подходах к портам, не могут грузиться. Партии накапливаются в морских портах", - описывает ситуацию другой источник в транспортной отрасли.

Эту информацию подтверждает и собеседник "Интерфакса", присутствовавший на прошедшем 1 декабря совещании под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. По его данным, экспортные лицензии обещают выдать примерно 5-6 декабря. Однако уже сейчас ряд заводов по выпуску минудобрений, преимущественно азотных, вынуждены сокращать загрузку мощностей, отмечает он.

Остановка отгрузки в порты приводит к тому, что забиваются основные магистрали и обходные пути. Это осложняет и поставки удобрений на внутренний рынок, продукция вынуждено складируется, но свободных складских мощностей практически не осталось, поясняет он.

"Рассчитываем, что ситуация разрешится в ближайшие дни без существенного ущерба для экспортных поставок", - говорит один из собеседников "Интерфакса" в отрасли.

Другой источник агентства не исключает, что если ситуация не разрешится, в ближайшие дни отрасль может столкнуться с остановкой производств.

В компаниях-производителях удобрений и Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) от комментариев отказались.

Минпромторг РАПУ Дмитрий Патрушев

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