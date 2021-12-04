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В Польше 3 декабря зафиксировали 62 попытки перехода границы мигрантами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - 62 попытки незаконного перехода границы беженцами зафиксировали в Польше накануне, заявили в польской Погранслужбе в субботу. Сообщение об этом размещено в твиттере ведомства.

По данным польских пограничников, за содействие незаконным мигрантам были задержаны четыре человека: два гражданина Украины, а также граждане Афганистана и Польши.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч нелегалов, преимущественно из Ирака.

В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к ней с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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