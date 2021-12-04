В Польше 3 декабря зафиксировали 62 попытки перехода границы мигрантами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - 62 попытки незаконного перехода границы беженцами зафиксировали в Польше накануне, заявили в польской Погранслужбе в субботу. Сообщение об этом размещено в твиттере ведомства.

По данным польских пограничников, за содействие незаконным мигрантам были задержаны четыре человека: два гражданина Украины, а также граждане Афганистана и Польши.

Minionej doby tj.03.12 na granicę 🇵🇱🇧🇾 odnotowano 62 próby jej przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 10 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Zatrzymano 4 os. za pomocnictwo:2 ob.Ukrainy, ob.Afganistanu oraz o.Polski.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/Fpcxwyf8AH — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч нелегалов, преимущественно из Ирака.

В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к ней с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.