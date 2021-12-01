ЕК предложила Латвии, Литве и Польше меры для облегчения ситуации с мигрантами

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила Латвии, Литве и Польше ввести временные меры для облегчения ситуации с мигрантами на границе с Польшей, сообщается в пресс-релизе комиссии в среду.

"Сегодня мы выражаем солидарность и предлагаем набор временных и исключительных мер, которые обеспечат Латвию, Литву и Польшу инструментами, необходимыми, чтобы быстро реагировать на эти чрезвычайные обстоятельства и действовать в условиях правовой определенности", - приводятся в сообщении Еврокомиссии слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

Предоставленные ЕС временные меры, как предполагается, облегчат процедуру предоставления убежища на внешних границах союза. Польша, Литва и Латвия смогут продлить период регистрации ходатайств о предоставлении убежища до четырех недель. На данный момент этот период составляет от трех до десяти дней. Рассмотрение заявок на предоставление убежища можно будет проводить прямо на границе. Также страны-члены ЕС смогут по упрощенной схеме проводить ряд процедур, в том числе возвращение нелегалов, ходатайства которых были отклонены.

Меры, предложенные Еврокомиссией, в случае готовности стран их имплементировать, будут действительны на протяжении шести месяцев.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС.

Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск, и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.