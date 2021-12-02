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Володин назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши делом всей Европы

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Европейское сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

"Мы видим, когда на границе страны, считающие себя демократическими и отстаивающими права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию Польши, нанося урон здоровью и фактически, ставя на одну планку жизнь граждан с детьми и недопуск. Мы не можем оставаться здесь наблюдателями", - сказал Володин в четверг.

По его мнению, "это не дело только Белоруссии, это дело всего европейского сообщества".

"Здесь надо вырабатывать единые принципы, предлагать их и Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу", - отметил спикер Госдумы.

В четверг Володин посещает с официальным визитом Белоруссию.

Посещение этой страны стало первым официальным визитом председателя после избрания Госдумы нового созыва.

В Минске Володин проводит заседание 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 Союзных программ.

В заседании Парламентского Собрания примет участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Вячеслав Володин Белоруссия Польша Европа

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