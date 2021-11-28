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Глава СБ Белоруссии заявил, что мигранты не представляют угрозы для страны

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Находящиеся в Белоруссии беженцы не представляют угрозы ни для Беларуси, ни для тех стран, куда они рвутся, считает государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Опасаться, наверно, не стоит точно. Потому что люди ехали с мирными целями туда, куда их позвали: в Германию, в Великобританию, в Европу. Там, где хорошо, они туда и бегут, пытаясь найти различные пути достижения своей цели... Говорить, что они представляют угрозу Беларуси, я бы не сказал", - отметил Вольфович в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он указал, что мигранты вооружились палками и камнями для самозащиты.

"Я ставлю себя на место любого мужчины. Если бы у меня находились рядом жена, ребенок, в которых летит светошумовая граната, которых травят газом, наверно, я бы не только палку взял и камень в руки. Это защитная реакция доведенных до безумия людей", - сказал госсекретарь Совбеза.

Вольфович отметил, что беженцы летят через туристические фирмы, оплачивая различные услуги и гостиницы.

"Тяжело, конечно, проконтролировать каждого человека. У них есть деньги, они копили, чтобы потратить деньги в Европе, вынуждены тратить в Беларуси", - продолжил он.

Есть, конечно, национальные особенности, отметил Вольфович, мигранты отличаются от белорусов, но они прислушиваются к "замечаниям" сотрудников белорусского МВД.

"Последние 2-3 месяца правонарушений каких-то серьезных, проблем с нахождением этих людей на территории Беларуси не было", - сказал Вольфович.

ЕС пытается предпринять меры, обязав Ирак вывезти этих людей, отметил госсекретарь Совбеза. Но не все хотят возвращаться домой.

"Уверен, что эти люди не принесут какие-то большие проблемы Германии, Великобритании, Франции - там, куда они рвутся", - подытожил Вольфович.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию Евросоюза.

Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия

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