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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: воскресенье, 5 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Коронавирус выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян. Ранее сообщалось о двух зараженных. Пока неизвестно, каким именно штаммом они инфицированы. Между тем в России зафиксировано за сутки более 32,6 тыс. новых случаев COVID-19.

- Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации, завил Владимир Путин. Он выступил против принуждения к прививке и за борьбу с предрассудками.

- Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет. В середине ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом.

- Задержанной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге грозит шесть лет тюрьмы. Ей предъявлено окончательное обвинение в разжигание вражды). Россиянке грозит шесть лет тюрьмы.

- СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить музыкантов на предмет пропаганды неприязни к сотрудникам правоохранительных органов.

- Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам, опередив команды Швеции и Норвегии. В мужской эстафете россияне стали вторыми.

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