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Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Продюсер, кинокритик Марк Рудинштейн
Фото: Сергей Киселев /Агентство "Москва"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Продюсер, основатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет, сообщила "Интерфаксу" представитель Рудинштейна.

17 ноября Рудинштейн сообщил "Интерфаксу", что он госпитализирован с сердечным приступом.

Марк Рудинштейн - советский и российский продюсер, актёр и кинокритик. Заслуженный работник культуры РФ. Создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен". Родился 7 апреля 1946 года.

Хроника 05 января 2019 года – 05 декабря 2021 годаУмершие знаменитости
Кинотавр Марк Рудинштейн

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