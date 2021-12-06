Черногория сократила срок действия сертификатов о прививке для въезжающих

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Черногории ужесточило правила въезда в страну, сократив с года до шести месяцев срок действия сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило российское посольство в той стране.

С 3 по 22 декабря иностранцам разрешили въезд в Черногорию через все пограничные пункты, при условии, что у них есть сертификат вакцинации, полученный не более 6 месяцев назад, отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до вылета, справка о болезни, перенесенной за последние полгода, но не позже, чем за десять дней до вылета. Кроме того, при въезде можно показать результаты экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета. Эти требования не касаются иностранцев, которым меньше 18 лет.

Также вместо сертификата можно предъявить справку о медицинском отводе от прививки.

Иностранцам, у которых нет ни одного из этих документов, но есть разрешение на постоянное или временное пребывание в Черногории, придется по приезде самоизолироваться на десять дней. Карантин для них могут отменить по истечении 6 дней, если они сдадут отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Россиянам для поездки в Черногорию рекомендуется иметь сертификат о прививке "Спутником V".