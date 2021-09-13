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Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов
Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Черногории ужесточили правила въезда для иностранных граждан, запретив въезд с частичной вакцинацией от коронавируса (одним из двух компонентов препарата), сообщает портал RTCG.

"В Минздраве Черногории приняли решение ужесточить антикоронавирусные меры в стране, отдав приоритет иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа. Так, для въезда в Черногорию иностранным туристам теперь потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса, завершенной не позднее чем за 14 дней до путешествия. Частичная вакцинация или прививка одним из двух компонентов препарата больше не будет признаваться", - пишет портал.

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Как отмечает издание, новые правила будут действовать до 24 сентября с возможностью пересмотра. Мера не распространяется на детей до 18 лет.

Российские туристы, привитые "Спутником V", могут получить сертификат о прививке с QR-кодом на портале госуслуг только после прохождения полного курса вакцинации.

Для непривитых путешественников правила въезда в Черногорию не изменились. Они могут приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее 48 часов до поездки, или справка о перенесенном COVID-19 (не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней после заболевания).

Кроме того, как сообщает RTCG, власти Черногории ввели ряд ограничений и внутри страны. Так, на свадьбу в банкетных залах или на другие частные торжества могут собираться не более 100 человек, и у всех должен быть либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР- или экспресс-тест, либо справка о перенесенной болезни. Мероприятия на открытом воздухе не ограничены по числу участников, но все гости и сотрудники должны иметь при себе "антиковидные" документы.

То же правило распространяется на дискотеки, ночные клубы и торговые центры.

Черногория

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