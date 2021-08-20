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Черногория вернула коронавирусные ограничения для туристов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Черногория ужесточила правила въезда в страну, теперь прибывающим необходимо иметь либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, либо справку о перенесенном заболевании.

"Гражданам Черногории и иностранцам разрешается въезд, только если у них есть один из четырех документов: сертификат вакцинации от коронавируса (одной или двумя дозами препарата), справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов или справка о перенесенном коронавирусе в период не позднее чем за 14 дней до поездки, и не ранее чем за 180 дней до нее", - сообщается на официальной странице правительства Черногории в твиттере.

Также отмечается, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

"Театры, музеи, галереи можно посетить при предъявлении одного из четырех медицинских документов", - сообщает правительство.

Предполагается, что меры будут действовать до 10 сентября. До 20 августа российским туристам не нужно было сдавать ПЦР и другие тесты перед поездкой или предъявлять сертификат вакцинации.

В настоящее время в Черногорию из РФ выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения нет. Добраться можно со стыковками через другие страны, с которыми у РФ возобновлено авиасообщение, например, через Турцию или Сербию.

В конце марта правительство Черногории сообщило, что обсуждает план по снятию ограничений и возобновлению иностранного туризма летом 2021 года. В апреле Черногория отменила все ограничения на посещение страны для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии. До того момента иностранцам при въезде в страну нужно было предъявить один из трех документов: справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, в том числе российской вакциной "Спутник V".

Черногория коронавирус

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