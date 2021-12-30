Черногория с 2 января введет ПЦР-тесты для туристов и запретит въезд без прививок

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Черногории с 2 января запретят въезд в страну непривитым и не переболевшим коронавирусом иностранным гражданам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 иностранцам потребуется ПЦР-тест, сообщила пресс-служба правительства.

"С 2 января правила въезда в Черногорию будут ужесточены. Теперь граждане Черногории и иностранцы могут въехать в страну только при наличии сертификата о вакцинации ("Спутник V" разрешен). При этом с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше шести месяцев. Можно также посетить Черногорию со справкой о перенесенном коронавирусе сроком действия не менее 10 дней и не более 180 дней с момента положительного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген", - говорится в сообщении.

В обоих случаях у путешественника должна быть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген не позднее 48 часов.

"Граждане Черногории и иностранцы, которые временно проживают на территории страны, могут въехать и без этих условий, но должны пройти 10-дневный карантин. Его можно завершить досрочно после трех дней самоизоляции, если ПЦР-тест, сданный по прибытии, будет отрицательным", - заявили в правительстве.

Как сообщает газета Vijesti, с 30 декабря по 12 января 2022 года власти Черногории ужесточили правила пребывания в стране. Так, в новогоднюю ночь кафе и рестораны будут работать до часа ночи. В другие дни общепит будет доступен до 22:00. Запрещается проводить свадьбы, дни рождения, вечеринки, музыкальные фестивали и другие частные торжества. Будут закрыты детские комнаты и тренажерные залы. Постояльцам гостиниц запретят принимать гостей. В торговые центры будут пускать людей из расчета один человек на 10 кв. м. Посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, галерей) разрешено при наличии сертификата вакцинации.