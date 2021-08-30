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30 лет назад: хроника последних дней СССР

ЕС обновил список стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет ЕС в понедельник в очередной раз обновил список стран и территорий, при въезде из которых в Евросоюз и страны Шенгенской зоны может быть применен ослабленный режим антиковидных ограничений.

В частности, из этого "льготного" списка исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США.

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В нем остаются 18 стран и территорий, для въезда из которых в ЕС "государства-члены должны постепенно отменить ограничения на несущественные (в том числе туристические - ИФ) поездки". Это Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молдавия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Китай - при условии подтверждения взаимности.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом, но "государство-член не может принять решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом".

России по-прежнему нет в списке стран, для которых ЕС рекомендует ослаблять антиковидные ограничения.

ЕС коронавирус

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