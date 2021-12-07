Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Врачи во Франции за минувшие сутки выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса, сообщают французские СМИ.

Отмечается, что это самый высокий с 3 ноября 2020 года суточный прирост.

Вместе с тем, за последние 24 часа медицинский персонал сделал жителям Франции 687 тысяч бустерных доз, что стало рекордным показателем.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник объявил, что в настоящее время не рассматривается возможность введения локдауна или комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом в стране. При этом он указал, что с пятницы на четыре недели закрывают дискотеки. Премьер также добавил, что все работодатели должны при возможности позволить сотрудникам два или три дня работать дистанционно. Кастекс отметил, что с 15 декабря в стране будет доступна вакцинация для детей возрастом от 5 до 11 лет, у которых есть показания к прививке ввиду ослабленного состояния здоровья.

В начале декабря в Парижском регионе Франции выявили случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон". До этого болезнь зафиксировали на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.