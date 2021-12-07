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Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Врачи во Франции за минувшие сутки выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса, сообщают французские СМИ.

Отмечается, что это самый высокий с 3 ноября 2020 года суточный прирост.

Вместе с тем, за последние 24 часа медицинский персонал сделал жителям Франции 687 тысяч бустерных доз, что стало рекордным показателем.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник объявил, что в настоящее время не рассматривается возможность введения локдауна или комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом в стране. При этом он указал, что с пятницы на четыре недели закрывают дискотеки. Премьер также добавил, что все работодатели должны при возможности позволить сотрудникам два или три дня работать дистанционно. Кастекс отметил, что с 15 декабря в стране будет доступна вакцинация для детей возрастом от 5 до 11 лет, у которых есть показания к прививке ввиду ослабленного состояния здоровья.

В начале декабря в Парижском регионе Франции выявили случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон". До этого болезнь зафиксировали на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте
Хроника 09 января 2020 года – 07 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Франция коронавирус

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