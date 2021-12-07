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Что случилось этой ночью: вторник, 7 декабря

Дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине, удар Израиля по сирийскому порту Латакия, драма Киры Коваленко в лонг-листе "Оскара"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Официальные лица США не поедут в Пекин, но американские спортсмены смогут участвовать в Играх. Китай в ответ заявил, что дипломатов и чиновников США на Олимпиаду никто не приглашал, а Игры и без них пройдут успешно. Между тем МОК с уважением отнесся к решению США и приветствовал тот факт, что американские власти не стали препятствовать участию в Играх своих спортсменов.

- Пентагон не считает рискованным сближение своего самолета-разведчика с гражданским бортом над Черным морем. По словам Минобороны США Джона Кирби, "проблема была легко решена использованием здравого смысла, рутинными контактами с диспетчерскими службами".

- Украина попросила у США вооружение, предназначавшееся Афганистану, сообщил журнал Foreign Policy. По словам источника издания, министр обороны Украины Алексей Резников на встрече в ноябре передал главе Пентагона Ллойду Остину список, который включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы. Украина в числе прочего заинтересована в принадлежащих США вертолетах Ми-17 и боеприпасах, которые планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.

- Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по порту Латакия. Несколько ракет попали в контейнерную площадку главного торгового порта Сирии, некоторые контейнеры загорелись. Информация о нанесенном ущербе и возможных жертвах и пострадавших уточняется.

- Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Всего в лонг-лист претендентов вошли 93 кинокартины.

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