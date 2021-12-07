СМИ заявили, что Киев попросил у США предназначавшееся Афганистану оружие

Алексей Резников и Ллойд Остин перед ноябрьской встречей в Пентагоне Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай вторжения России расширить поставки Киеву оружия, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По словам собеседника издания, Резников представил Остину список желаемых вооружений, который включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы.

Как заявил неназванный представитель Минобороны Украины, Киев в числе прочего хочет получить часть американской военной техники, предназначавшейся для Афганистана до прихода там к власти террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ). Украина заинтересована, в частности, в получении принадлежащих США вертолетов Ми-17 и боеприпасов, которые первоначально планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена рассматривает ряд шагов по усилению вооруженных сил Украины с учетом возможного, по их мнению, российского вторжения на Украину, включая поставки средств, не входящих в "список Резникова".

Как пишет журнал, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сместить фокус внимания на растущую угрозу со стороны Китая, а также не хотят вызывать раздражение и провоцировать Москву "бряцанием оружия".

Тема политики Байдена в отношении Украины "стала центром ожесточенных политических баталий в американском Конгрессе", отмечает Foreign Policy. По его информации, высокопоставленные республиканцы в Комитетах по делам вооруженных сил Палаты представителей и сената направили Байдену письмо, в котором выразили озабоченность ситуацией вокруг Украины.

"При всем уважении, у нас нет уверенности в том, что делается достаточно. Белый дом, скорее, пойдет на уступки Путину, чем поддержит американских партнеров и союзников", - написали они.

Американская, а вслед за ней и украинская разведка в ноябре заявили, что Россия сконцентрировала более 90 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовит вторжение в январе-феврале 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на Украину.