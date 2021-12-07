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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СМИ сообщили об ударе Израиля по сирийскому порту Латакия

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в торговом порту Латакия в Сирии возник в результате ракетного удара Израиля, сообщило государственное сирийской информагентство SANA.

По его данным, несколько попали в контейнерную площадку главного торгового порта Сирии, который играет важную роль в доставке продовольствия и товаров первой необходимости в страну. В результате ракетного удара несколько контейнеров загорелись.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Информация о нанесенном ущербе и возможных жертвах и пострадавших уточняется, отмечается в сообщениях сирийских СМИ.

Сирия Израиль Латакия

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