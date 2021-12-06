Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ

Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ
Архивное фото
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американские военные не считают рискованными действия над Черным морем своего самолета-разведчика, из-за которого российский пассажирский самолет был вынужден сменить курс, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

В РоссииРосавиация подтвердила инцидент с опасным сближением самолета НАТО с гражданским бортомРосавиация подтвердила инцидент с опасным сближением самолета НАТО с гражданским бортомЧитать подробнее

"Подобного риска не было", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

По словам Кирби, "проблема была легко решена использованием здравого смысла, рутинными контактами с диспетчерскими службами".

В субботу стало известно, что гражданский самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Тель-Авива, был вынужден поменять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранными самолетом-разведчиком.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, 3 декабря один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив - Москва. "Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - сказал источник.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.

В пятницу сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.

США Россия Аэрофлот

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мэр Нью-Йорка ввел обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским

США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT

США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT

РФ и Индия договорились о расширении пилотируемых программ и выпуске запчастей для вооружений

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер вступил в должность

Жителям Шотландии предложили сдавать тест на COVID при каждом выходе из дома

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

Минск запретил ввоз ряда товаров из стран, применяющих санкции против Белоруссии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });