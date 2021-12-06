Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американские военные не считают рискованными действия над Черным морем своего самолета-разведчика, из-за которого российский пассажирский самолет был вынужден сменить курс, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Подобного риска не было", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

По словам Кирби, "проблема была легко решена использованием здравого смысла, рутинными контактами с диспетчерскими службами".

В субботу стало известно, что гражданский самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Тель-Авива, был вынужден поменять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранными самолетом-разведчиком.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, 3 декабря один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив - Москва. "Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - сказал источник.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.

В пятницу сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.