Драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошла в лонг-лист "Оскара"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Список был опубликован на официальном сайте премии.

Всего в лонг-лист претендентов вошли 93 кинокартины.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря 2021 года. Номинанты на премию станут известны 8 февраля 2022 года.

94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта 2022 года на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre в Голливуде.

В конце октября Российский Оскаровский комитет объявил, что фильм Коваленко "Разжимая кулаки" будет представлять Россию на "Оскаре".

Ранее картина стала обладателем главной награды секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Сюжет картины "Разжимая кулаки" разворачивается в городке Мизур в Северной Осетии, куда отец перевез свою семью после трагических событий. Двух сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между заботой и гиперопекой. Старший сын уже сбежал от опеки в ближайший крупный город на заработки. Младший еще не вполне осознал, чего хочет от жизни, а дочь активно строит планы побега.

Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем казалось.