Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошла в лонг-лист "Оскара"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Список был опубликован на официальном сайте премии.

Всего в лонг-лист претендентов вошли 93 кинокартины.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря 2021 года. Номинанты на премию станут известны 8 февраля 2022 года.

94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта 2022 года на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre в Голливуде.

В конце октября Российский Оскаровский комитет объявил, что фильм Коваленко "Разжимая кулаки" будет представлять Россию на "Оскаре".

Ранее картина стала обладателем главной награды секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Сюжет картины "Разжимая кулаки" разворачивается в городке Мизур в Северной Осетии, куда отец перевез свою семью после трагических событий. Двух сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между заботой и гиперопекой. Старший сын уже сбежал от опеки в ближайший крупный город на заработки. Младший еще не вполне осознал, чего хочет от жизни, а дочь активно строит планы побега.

Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем казалось.

Кира Коваленко Разжимая кулаки Оскар

Новости по теме

Новости

"Группе ЛСР" разрешили построить филиал Эрмитажа в промзоне ЗИЛа

"Группе ЛСР" разрешили построить филиал Эрмитажа в промзоне ЗИЛа
Умершие знаменитости

Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Прощание с Ниной Ургант пройдет в Александринском театре 8 декабря

Рэпер Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Умершие знаменитости

Актриса Нина Ургант скончалась в Петербурге

Актриса Нина Ургант скончалась в Петербурге

Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу

Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу

Работы Фаберже на торгах в Лондоне продали в два раза дороже оценочной стоимости

Работы Фаберже на торгах в Лондоне продали в два раза дороже оценочной стоимости
Умершие знаменитости

Кинорежиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни

Кинорежиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни

Первый канал продолжит показ десятого сезона "Голоса" в память о Градском

Умершие знаменитости

Певец и композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни

Певец и композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });