Блинкен выразил надежду на то, что позиция Байдена по Украине "повлияет на расчеты Путина"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным откровенно сообщил об озабоченностях в связи с ситуацией вокруг Украины и последствиях в случае российского вторжения, Вашингтон рассчитывает, что это повлияет на дальнейшие планы России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент (Байден - ИФ) изложил это очень прямолинейно, откровенно(...). И я надеюсь, что, основываясь на этом разговоре, и то, что было сказано прямо и ясно президентом (Байденом - ИФ), повлияет на дальнейшие расчеты президента Путина", - сказал дипломат на мероприятии, организованном изданием Wall Street Journal.

При этом Блинкен добавил: "Я думаю, что ясность, с которой президент изложил не только наши проблемы, но и последствия, должна найти отклик у президента Путина".

Он не стал конкретизировать возможные меры в отношении РФ в случае вторжения на Украину, заявив, что, "как ясно дал понять президент, и как мы уже говорили ранее, существуют экономические меры с высокой отдачей, которые были бы частью того, что мы хотели бы сделать".

Госсекретарь не исключил дальнейшего расширения военной помощи Киеву. По его словам, Байден дал понять, что это будет зависеть от того, "что Россия делает или не делает с точки зрения продолжения эскалации, с точки зрения фактического совершения новых актов агрессии против Украины".

В ответ на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО Блинкен сказал, что "двери НАТО остаются открытыми, они останутся открытыми для тех, кто стремится к членству и кто может соответствовать критериям".

"Изменение границ другой страны силой неприемлемо, это подрывает всю международную систему, основанный на правилах порядок (...). И если эти основные принципы будут оспорены и будут нарушаться безнаказанно, это подорвет всю систему. Вот почему этот вопрос даже больше, чем Украина", - заявил госсекретарь США.

Он назвал Минские соглашения "лучшим путем вперед для урегулирования кризиса на востоке Украины и в Донбассе", добавив, что "они не были полностью реализованы ни одной из сторон, хотя в основном - Россией".

Ранее Байден в беседе по видеосвязи проинформировал Путина о том, что Соединенные Штаты и их европейские союзники глубоко озабочены в связи со стягиванием российских войск к украинской границе. Он четко дал понять, что США и их союзники ответят жесткими экономическими и прочими мерами на военную эскалацию, если таковая произойдет.