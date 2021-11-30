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Подпавший под санкции "БелАЗ" столкнулся с проблемами в работе с клиентам в Европе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Подпавший под санкции Евросоюза Белорусский автомобильный завод ("БелАЗ") не смог отправить автозапчасти в Боснию и Герцеговину, поскольку литовская таможня отказалась пропустить груз и вернула его в Белоруссию.

Как отмечается в сообщении таможни, груз запчастей весом почти 15 тонн проверили в пункте пограничного контроля Мядининкай, стоимость груза - более $214 тыс. Партия деталей к автомобилям возвращена, потому что в отношении "БелАЗа" введены санкции ЕС на продажу и поставки товаров.

Ранее, в сентябре, через Клайпедский порт было запрещено вывозить еще один груз этого белорусского

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предприятия - 18 контейнеров с запчастями для четырех самосвалов "БелАЗ". Тогда груз должен был следовать в Чили.

Санкции

21 июня 2021 года вступили в силу санкции ЕС против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции распространяются на Минский автозавод ("МАЗ"), "БелАЗ" и "Белаэронавигацию".

Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.

Санкции стали реакцией ЕС на инцидент в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич - основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза и рекомендовал европейским авиакомпаниям облетать Белоруссию.

В настоящее время ЕС обсуждает новый пакет санкций для Белоруссии из-за миграционного кризиса, в возникновении которого Запад обвиняет официальный Минск.

БелАЗ Белоруссия

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